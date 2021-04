Curaçaoënaar krijgt 10 jaar cel

Een 27-jarige man uit Curaçao heeft gisteren van de rechtbank in Rotterdam tien jaar cel gekregen voor het beschieten van twee mensen in een auto. De rechtbank vindt dat twee pogingen tot moord zijn bewezen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het incident gebeurde vorig jaar op de avond van 7 september in Rotterdam. De twee slachtoffers zaten in een Kia Rio die stilstond voor een stoplicht onder een viaduct. De bestuurder en zijn vriendin vluchtten na de schietpartij de auto uit en bleven ongedeerd. Dat meldt de website crimesite.nl.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog. Er zaten meerdere kogelinslagen in de auto en er lagen kogelhulzen op straat. Op één van die hulzen is dna aangetroffen dat bleek te matchen met dna van de verdachte.