Lockdown in Suriname weer aangescherpt

De lockdown in Suriname wordt weer aangescherpt. Van 8 april tot 21 april is de lockdown door de week, van maandag tot en met vrijdag, van 20.00u – 05.00u. In het weekend, op zaterdag en zondag, zijn de tijden 18.00u – 05.00u. Dat is zojuist bekend gemaakt op een persconferentie van de Surinaamse overheid. De corona transmissiecijfers zijn gedurende de afgelopen tijd gestegen: dagelijks zijn er meer dan 10 positieve gevallen. Ook zijn er steeds meer besmettingen via de Braziliaanse variant. Bij 67% van de 72 naar Nederland opgestuurde monsters werd die variant geconstateerd. Suriname stelt Curaçao als voorbeeld van een situatie die men wil voorkomen. Zoals bekend zijn de meeste besmetingen op Curaçao afkomstig van de Britse variant.Wij moeten ons als land ernstig zorgen maken over deze intrede van variants of concern die zich 2 ½ maal zo snel verspreiden en een ernstig ziektebeeld kunnen veroorzaken. Een helder voorbeeld is de thans heersende gezondheidssituatie op Curaçao. Deze ernstige situatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de Britse variant die in 64% van de monsters ter plekke wordt vastgesteld.

Wij moeten het niet zover laten komen omdat onze gezondheidszorgfaciliteiten die al met bekende problemen kampen, een snel toenemende COVID-zorgbehoefte niet aan zullen kunnen, aldus de overheid. Vandaar de strengere maatregelen.

Het OMT beveelt ook stringent aan dat de uitgevoerde vaccinatiecampagne gebaseerd is op de juiste targets om ernstige morbiditeit en mortaliteit in de bekende kwetsbare groepen te voorkomen. Deze vaccinatiecampagne wordt daarom dringend geëvalueerd.