Curaçaoënaar opgepakt voor cokesmokkel in Colombia

Een Curaçaoënaar is gisteren aangehouden met drugs op de luchthaven van Cali. De man had 9 kilo snuifcocaïne bij zich. De drugspakketten waren verstopt in zijn bagage. Volgens de Colombiaanse autoriteiten hebben de drugs een straatwaarde van 37 miljoen pesos, oftewel 16 duizend gulden. De man staat nu in Colombia mogelijk een zware tijd te wachten. Drugskoeriers krijgen in het land straffen tussen de zes en acht jaar cel.

