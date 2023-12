Politie doet onderzoek naar fever-incident bij pompstation

De automobilist die gevaarlijke capriolen uithaalde bij het pompstation van Marie Pampoen wordt gezocht. De politie is bezig met een onderzoek om de eigenaar van het voertuig en de identiteit van de feveraar te achterhalen. Op sociale media is vooral geschokt gereageerd op de beelden. In een van de video’s is te zien hoe de stuntrijder met piepende banden en gierende motor rondjes draait. Volgens de politiewoordvoerder is dit gevaarlijke rijgedrag onacceptabel en in strijd met de wegenwet. De automobilist brengt de verkeersveiligheid in gevaar en dat is strafbaar.

