Enquêtecommissie HNO luistert naar het volk

De HNO enquêtecommissie heeft transparantie hoog in het vaandel. Daarom houdt de commissie die onderzoek doet naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis morgen twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is voor de bewoners van Bándabou. Die begint om 10 uur in de multifunctionele sportzaal op Barber. De tweede bijeenkomst begint om 2 uur ‘s middags in het wijkcentrum van Montaña. De bijeenkomsten duren elk één uur. Iedereen is welkom om vragen te stellen aan de commissieleden of juist hun mening te geven over het onderzoek. Het ziekenhuis is immers met gemeenschapsgeld gebouwd. Het is aan de enquêtecommissie om te onderzoeken of dit proces correct is verlopen. De bijeenkomsten op 2 december zijn ook bedoeld om het publiek te informeren hoe de commissie te werk gaat.