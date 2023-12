Vandaag overleg met Ennia-personeel

Het personeel van Ennia krijgt straks uit eerste hand informatie over de toekomst van het bedrijf. De minister van Financiën heeft een overleg gepland waarbij ook de vakbonden aanwezig zullen zijn. Ook vertegenwoordigers van de centrale bank zijn uitgenodigd om de laatste stand van zaken rond de Ennia-problematiek uit de doeken te doen. Zo’n 30 duizend polishouders en alle werknemers van Ennia zitten op informatie te wachten die volgens de minister enkel door de centrale bank kan worden verstrekt. Het is niet bekend of de financiële toezichthouder is ingegaan op de uitnodiging. Tot en met woensdag was er nog geen toezegging gedaan. Om te voorkomen dat de verzekeraar omvalt moet er geld worden gepompt in het bedrijf. Het kabinet kiest voor een gecontroleerde afwikkeling van het pensioenfonds. De andere takken van het bedrijf blijven wel bestaan.