Curaçaohuis beveiligd met camera’s

Op advies van de Nederlandse politie zijn camera’s geplaatst in en rond het Curaçaohuis in Den Haag. Een baliemedewerkerkster werd onlangs bedreigd en geïntimideerd. Ook zijn er andere incidenten. De gevolmachtigde minister van Curaçao, Carlson Manuel, is al drie keer naar de politie gegaan om aangifte te doen tegen bedreiging en intimidatie. De politie raadde aan beveiligingscamera’s te plaatsen. Dat schrijft de Amigoe. Minister Charles Cooper is momenteel op bezoek in Nederland. Hij bracht een bezoek aan het Curaçaohuis en bekeek de camera’s. Hij legde uit dat hij de beveiliging terecht vindt, omdat het veiliger is voor het personeel van het Curaçaohuis.