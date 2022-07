MAN: Voorstel verplicht basispensioen snel op agenda parlement

Oppositiepartij MAN wil dat er werk wordt gemaakt van de invoering van een verplicht basispensioen. Dit betreft een aanvulling op het huidige pensioen zoals dat bestaat op Curaçao. Aan het nieuwe, extra pensioen moeten zowel werknemers als werkgevers bijdragen. Het bestuur van de partij MAN heeft gisteren laten weten dat er binnenkort een voorstel voor een verplicht basispensioen op de agenda van het Curaçaose parlement zal worden geplaatst. Kern van het voorstel is dat het recht van een werknemer op een pensioen wettelijk zal worden vastgelegd en niet meer optioneel is, zoals nu het geval is. De partij MAN werkt al enkele jaren aan een voorstel voor een verplicht basisipensioen.