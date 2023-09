Curaçaos elftal treft Trinidad &Tobago in Nations League

Het nationale voetbalteam heeft vandaag zijn eerste wedstrijd in de Nations League. De eerste tegenstander is Trinidad & Tobago. De wedstrijd vindt plaats in het Hasely Crawford Stadion in Port of Spain en begint om zes uur ‘s middags. Zondag speelt Curaçao tegen Martinique. In oktober speelt het team een thuiswedstrijd tegen Panama en vervolgens Trinidad & Tobago. Technisch directeur Dean Gorré treedt op als interim-bondscoach voor de komende wedstrijden in de Nations League. Enkele bekende namen ontbreken op de spelerslijst, waaronder die van aanvoerder Cuco Martina. Hij verkoos NAC boven Curaçao.