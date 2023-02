Het Curaçaos honkbalteam heeft in de Serie del Caribe met 3-1 verloren van Puerto Rico. Dit is de derde wedstrijd die voor de Curaçaose mannen eindigde in een nederlaag. Vandaag treft Curaçao gastland Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse team staat samen met Mexico op kop in het regionale honkbalkampioenschap.