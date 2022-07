Curaçaose honkballers verliezen van Japan

Het Curaçaose team heeft vanmorgen zijn eerste nederlaag geleden op de Haarlemse Honkbalweek. Curaçao verloor met 1-0 van Japan. Zondag speelt het team tegen Nederland. De wedstrijd begint om half vier ‘s middags Nederlandse tijd. Curaçao is met 24 spelers afgereisd naar Nederland. Hoofdcoach is Hainley Statia. Maandag speelt Curaçao tegen Italië, dinsdag tegen Cuba en woensdag tegen de selectie van de Verenigde Staten. Donderdag en vrijdag is de finaleronde van het toernooi in Haarlem.