Curaçaose hotels presteren beter dan regio

Oktober was een goede maand voor de hotelsector. Volgens branchevereniging Chata was de gemiddelde kamerbezetting 72,7 procent. Dat is 2,7 procent hoger dan vorig jaar oktober. Vergeleken met de regio scoort Curaçao ver boven het gemiddelde. De hotels in het Caribische gebied bereikten gezamenlijk een kamerbezetting van 55,6 procent. De hotels op het eiland realiseerden ook een hogere dagprijs voor een kamer. Deze bedroeg ruim 210 dollar. Een stijging van 9,4 procent. De omzet per beschikbare kamer steeg met 13,7 procent naar 153,23 dollar. Deze gemiddelden zijn gebaseerd op de cijfers van 15 hotels, oftewel 54 procent van alle hotelkamers op Curaçao.

Jim Hepple, de interim-directeur van CHATA, is blij met deze cijfers. Al kampen hotels die sterk afhankelijk zijn van de Nederlandse markt met minder boekingen. Het vooruitzicht voor het winterseizoen ziet er goed uit. De vluchten uit Amsterdam lopen vol. Dat helpt om de omzet vanuit Nederland in het komende winterseizoen te vergroten.