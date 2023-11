Fundashon Like wil gelijke kansen in onderwijs

Heel veel kinderen op Curaçao, Aruba en Bonaire presteren op school onder de maat. Stichting LIKE wil daaraan iets doen. De organisatie wil dat alle kinderen in het onderwijs dezelfde kansen krijgen. Gisteren deed LIKE (Lenga i Konosementu den Enseñansa) haar plannen uit de doeken tijdens een persconferentie. De stichting pleit voor onderwijs met een rijke taalomgeving. Kinderen moeten volgens LIKE al op jonge leeftijd in aanraking komen met wereldtalen zodat ze deze goed kunnen beheersen. Binnenkort lanceert de stichting een website met meer informatie over dit thema. Het bestuur bestaat uit voorzitter Robbin Martina, secretaris Helvig van de Laarschot- Jonckheer, John Cijntje, Juana Kibbelaar en Brede Kristensen.