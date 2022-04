Curaçaose komiek in finale Amsterdams Kleinkunst Festival

De Curaçaose komiek Collin Edson staat vandaag in de finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival. De voorstelling ‘Tata Stima’ is een viering van het leven maar ook een ode aan zijn vader. Het thema draait om identiteit en verlies. In totaal maken drie grappenmakers kans op de AKF Sonneveldprijs 2022. Naast Collin Edson zijn dit Valentina Toth en Britt van Tooren. Na diverse selectierondes, een try-out tournee door heel Nederland en coaching van verschillende regisseurs lieten zij de andere halve finalisten achter zich. De finale is in de Kleine Komedie in Amsterdam. Het festival beleeft zijn 35e editie. Eerdere winnaars zijn onder anderen Thomas Acda en Stefano Keizer.