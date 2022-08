Curaçaose Little League team verslaat Nicaragua

De Curaçaose Little League honkbalselectie versloeg vandaag Nicaragua met 2-0 op de World Series. Dit is de tiende keer dat de spelers van Pabou Little League aan het toernooi deelnemen. De elf en twaalfjarige honkballers van Pabou Little League vertegenwoordigen het Caribische gebied. De world series duren tot en met 28 augustus in de Amerikaanse Williamsport. Het toernooi viert dit jaar zijn 75-jarig jubileum. In totaal strijden 20 teams voor de titels: tien Amerikaanse en tien uit het buitenland.