Curaçaose opgenomen in All World Team

Soclaina ‘Suka’ van Gurp behoort officieel tot een van de beste softbalspelers ter wereld. De Curaçaose is opgenomen in het All World Team. Daarin zitten de beste speelsters van het WK Softbal toernooi. Van Gurp is als tweede honkvrouw opgenomen in het team. Het is een eer voor de Curaçaose die vorige week een fantastisch toernooi speelde. Van Gurp eindigde op de derde plaats van het leader bord. Ze sloeg zeven runs binnen en eindigde daarmee, samen met teamgenoot Laura Wissink en Callum Pilgrim op de eerste plaats. Van Gurp eindigde in andere klassementen ook nog erg hoog. Ze werd tweede in doubles, derde in OBP, eerste in slugging en gedeeld eerste in OPS met de Amerikaanse Flippen.