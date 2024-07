Happy Peanuts slachtoffer van inbraak

Afgelopen weekend hebben onbekenden ingebroken bij de repetitieruimte van de Happy Peanuts. Er is voor enorme bedragen aan apparatuur gestolen. Ook werden waardevolle instrumenten en andere spullen meegenomen. Dat meldt bandleider Renard Hurtado. De gestolen instrumenten hebben behalve een financiële vooral een heel emotionele waarde. Er zaten enkele bijzondere spullen tussen, waarvan de band het enige exemplaar op Curaçao had. Personen die denken te weten waar een of meer van de apparatuur kunnen zijn of ze misschien ergens te koop aangeboden zien kunnen dit doorgeven aan de politie.

De lijst van gestolen goederen:

2 speaker RCF NX-985

2 RCF ART A-322/25

2 Alto Black TS-18 powered subwoofer

1 LD system Mon-12A G3

1 Yamaha Stagepass 600 ( sound system)

2 Electro-Voice ZX-1A powered loudspeaker

1 Peavey CS-4000 power amplifier

10 Vocal gooseneck table top microphone

3 Sennheiser ESW Wireless headset system

1 Sennheiser XSW wireless handheld -825

1 Yamaha P-5000 Poweramplifier

1 Crown Macro-Tech Ma-600

2 Apogee 3X3 1 rack space mono processor

1 DBX Venue 360 digital ptocessorg

1 Behringer 4 channel splitter/ mixer

1 Generator Firman FPG-3800

2 Sennheiser EW-100 wireless handheld mic & Headset system

Verschillende XLR Microphone kabels, Verlengsnoer, neutrik Speaker cable, powercable Powercon