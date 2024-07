SER advies over wijziging pensioen ambtenaren

De Sociaal-Economische Raad heeft vandaag een advies uitgebracht over een initiatiefwet van de MAN-fractie. Het voorstel gaat uit van een aanpassing van de pensioenwet voor ambtenaren. Zo wordt de koppeling tussen de indexering van pensioenen en de aanpassing van het inkomen van overheidsdienaren opgeheven. De wijzigingen zijn erop gericht om de koopkracht van gepensioneerde ambtenaren beter te waarborgen. De huidige regeling is namelijk afhankelijk van zowel de indexering van het inkomen als de dekkingsgraad van het pensioenfonds, wat heeft geleid tot situaties waarin pensioenen niet konden worden geïndexeerd ondanks een gezonde vermogenspositie van het APC. Het advies is overigens nog niet openbaar.

De SER heeft niet alleen gekeken naar de huidige financiële positie van het APC, maar ook naar de verwachte effecten van de nieuwe indexeringsregels op lange termijn.