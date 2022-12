Curaçaose vrouw om het leven gebracht

Een Curaçaose vrouw is op tweede kerstdag in haar huis in Rotterdam dood gevonden. Zij is door geweld om het leven gekomen. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Haar jonge dochtertje zou alarm hebben geslagen bij een familielid, die op zijn beurt de politie waarschuwde. Buren en bekenden van de familie vrezen dat haar ex-vriend achter de moord zit. De politie stelt dat ‘alle scenario’s nog open liggen’. Een verdachte is nog niet gepakt. De vrouw zou vijf kinderen hebben.