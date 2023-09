Dag van Bonaire in teken van gemeenschap

Vandaag is het de Dag van Bonaire. Op deze dag in 1499 werd het eiland ‘ontdekt’ door Alonso de Ojeda en Amerigo Vespucci. Het thema dit jaar is ‘Samen vormen we een gemeenschap’. Het Bestuurscollege benadrukt de 75 verschillende nationaliteiten die Bonaire rijk is, en deze culturele diversiteit wordt groots gevierd. Het evenement belooft een dag vol vermaak, cultuur en culinaire hoogstandjes te worden, waarbij de focus ligt op samenkomen en verbinden. De afgelopen dagen was er commotie rond de Russische vlag. In verband met de oorlog in Oekraïne is daar ophef over ontstaan. Volgens het Bestuurscollege staan de vlaggen los van de actualiteit of conflicten. Van alle nationaliteiten die op het eiland aanwezig zijn is een vlag geplaatst, waaronder dus ook de Russische. De overheid wil daarmee alle inwoners van Bonaire en hun afkomst erkennen.