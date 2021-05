Daily Meal Program kookt weer in de Bario’s

Het Daily Meal Program heeft deze week weer voor het eerst gekookt in de wijken. Zo werden er maaltijden bereid in het Sentro di Bario van Wishi en Marchena. Vanwege de lockdown moest het eten dat samen met de inwoners werd gekookt in wijkcentra even worden stilgelegd. DMP noemt deze activiteiten ‘fase 2’, waarbij er na de echte noodhulp er nu vooral wordt gericht op de zelfredzaamheid van de bewoners van Curaçao. Het streven is om mensen zonder kookfaciliteiten de mogelijkheid te bieden om iedere dag samen een gezonde maaltijd te bereiden.

Foto: Daily Meal Program