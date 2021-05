Premier Aruba doet aangifte tegen Sevinger

Premier Wever-Croes van Aruba doet aangifte tegen Benny Sevinger en de politieke partij AVP van ‘smaad en laster’. Dat maakte ze gisteren bekend op de Facebook pagina van Gobiernu Aruba. Aanleiding voor de aangifte is een Facebookvideo van de AVP. In die video beschuldigt Sevinger de Arubaanse premier van het verkopen van een terrein voor 17 miljoen dollar. Volgens de premier wordt ze vals beschuldigd en heeft ze nooit een terrein verkocht voor dat geld. Sevinger van de AVP kwam gisteren ook al in het nieuws. Hij is aangehouden in de zaak ‘Avestruz’ wegens corruptie.