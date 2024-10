Damen verkoopt marineschip aan Suriname

Damen Shipyards gaat een tweedehands marineschip leveren aan het Surinaamse ministerie van Defensie. Het gaat om Fast Crew Supplier 4008. Het schip heeft de naam RSS Barracuda gekregen en kost zo’n 2,4 miljoen euro. Dat meldt de website Schuttevaer.nl vandaag. De boot komt rond de jaarwisseling in het land aan. Momenteel beschikt het land niet over een zeewaardig marineschip. In Suriname melden verschillende media dat het schip eerder onder de vlag van St Vincent & Grenadines stond geregistreerd.

De boot heeft een lengte van 41,2 meter, is 8,7 meter breed, haalt een maximale snelheid van dertig knopen en heeft acht personen aan bemanning nodig. Die zouden momenteel in Nederland vertrouwd worden gemaakt met het schip.