Ministerie begint onderzoek naar pestgedrag op scholen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport begint met een groot onderzoek naar pestgedrag binnen de Curaçaose scholen. Het onderzoek is gericht op fysiek en verbaal geweld. Dat zegt minister Sithree van Heydoorn tegen de Amigoe. Hij stelt dat er geen speciale aanleiding is, maar pestgedrag is een wereldwijd probleem en volgens hem wil zijn ministerie weten wat er speelt binnen de lokale scholen op dit gebied. Volgens Van Heydoorn is er waar nodig begeleiding mogelijk voor zowel de slachtoffers als de daders van pestgedrag.

Volgens minister Van Heydoorn kan zowel fysiek als verbaal geweld als vorm van kindermishandeling worden gezien. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal (SIGE) en de University of Curacao. Studenten van de Hogeschool van Leeuwarden zullen helpen bij het onderzoek.