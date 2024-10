Tweede Kamer: Nederlandse regering geeft slecht voorbeeld

In de Tweede Kamer was er gisteren kritiek op de Nederlandse regering. Door het voorgaande kabinet is er 130 miljoen euro gereserveerd in het groeifonds voor het Caribisch deel van het Koninkrijk, daar is echter 50 miljoen van afgehaald. Volgens verschillende Tweede Kamerleden geeft Nederland daarmee een slecht voorbeeld. PVV-staatssecretaris Zsolt Szabó zegt veel waarde te hechten aan goed bestuur, maar komt zelf eerder gemaakte afspraken niet na. Dat is volgens de volksvertegenwoordiging onverstandig.

De Amigoe haalt vandaag D66-Kamerlid Mpanzu Baumenga aan die stelt dat ‘constructief samenwerken betekent dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet.’ Nederland heeft geschrapt in het groeifonds en besteedt daarmee 50 miljoen minder dan was begroot. Baumenga wil weten of de regering bereid is om dat bedrag alsnog vrij te maken voor de eilanden.