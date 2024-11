Danilho Doekhi kiest voor Suriname

Voetballer Danilho Doekhi heeft besloten de nationale ploeg van Suriname te vertegenwoordigen. De centrale verdediger van Union Berlin doet het zeer goed in de Bundesliga, maar de positie van de 26-jarige speler kent te veel concurrentie bij Oranje. Doekhi speelde bij Jong Ajax en Vitesse en ging daarna een avontuur aan in Duitsland. Hij zegt niet te kunnen rekenen op de interesse van bondscoach Ronald Koeman en kiest daarom voor Suriname. Dat land speelt vanavond in de kwartfinale van de Nations League play-offs het eerste duel van het tweeluik tegen Canada.

“Ik heb natuurlijk wel de hoop gehad op Oranje”, begint Doekhi. “Ik heb ook bij Jong Oranje gezeten. Maar ik kom niet in aanmerking voor de selectie. Op mijn positie is de keuze ook heel groot. Er staan daar toppers. Spelers als Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Aké en Stefan de Vrij. Het gaat wellicht om de best bezette plek bij Oranje.”