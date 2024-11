Man overlijdt als auto de zee in rijdt

Vannacht ontving de politiecentrale een melding van een incident dat had plaatsgevonden bij Blue Bay. Toen de vrouw iets na twee uur ’s nachts thuis was gekomen en haar auto had geparkeerd, reed de wagen volgens haar verklaring naar achteren de zee in. Daarin zat nog een familielid van de vrouw, die net drie dagen geleden op het eiland was aangekomen. De brandweer heeft geprobeerd de auto uit het water te halen. Maar dat lukte uiteindelijk pas met behulp van de Kustwacht. De man was al overleden toen hij uit het voertuig werd gehaald.

Met hulp van enkele duikers slaagde de Kustwacht erin het slachtoffer uit het water te halen. Daarna werd de man per boot van de Kustwacht naar hun basis in Parera gebracht, waar de politiearts zijn overlijden vaststelde. Op bevel van de officier van justitie werd het lichaam in beslag genomen. De recherche zet het onderzoek voort.