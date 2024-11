Rechter-commissaris verlengt detentie ‘Lo’ Martines

Parlementariër en politiek leider van de KEM-partij, Michelangelo ‘Lo’ Martines, heeft zich vandaag voor de rechter-commissaris gepresenteerd. Deze behandelde het bewijsmateriaal dat tegen Martines is verzameld. Daarna heeft de rechter-commissaris de detentie van de politicus verlengd. Op 5 november werd Martines gearresteerd na meer dan een jaar onderzoek door het Openbaar Ministerie. Hij wordt vastgehouden op verdenking van drugshandel en witwassen van geld. De partij KEM laat weten dat de brief waarin Martines aangeeft afstand te doen van zijn zetel in de Staten inmiddels is verstuurd.

Hierdoor kan Anthony Godett namens de KEM-partij zitting nemen in het parlement. Naar verwachting wordt volgende week namens de KEM Jason Fullinck benoemd als minister. Namens onafhankelijk Statenlid Zita Jesus-Leito zal Raymond Jamanika worden benoemd.