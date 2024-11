Honkballers uitgeschakeld door Venezuela op Premier 12

De honkballers van het Koninkrijksteam, waarin veel spelers uit Curaçao en Aruba spelen, zijn gisteren bij de Premier 12, het officieuze WK, niet door de groepsfase gekomen. Oranje moest in Guadalajara in zijn laatste duel winnen van koploper Venezuela, maar al na zeven kansloze innings lag Oranje op zijn rug met 0-11. Venezuela heeft in de laatste jaren vaker van Oranje gewonnen. Zo werden ze in de kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2021 met 9-3 en 10-0 geklopt. Ook nu was het Koninkrijksteam aanvallend machteloos.