Jan Helmond neemt plaats over van Openbaar Lichaam Bonaire rond afvalprobleem

Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond treedt met onmiddellijke ingang in de plaats van het Openbaar Lichaam Bonaire rond het afvalprobleem op het eiland. Dat is vanochtend bekend gemaakt. Eerder deze week gaf Helmond aan dat het de intentie had dit te doen. Nu is het besluit gevallen: hij neemt de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Selibon Lagun tijdelijk over van het Bestuurscollege. Voor alle overige taken houdt het Openbaar Lichaam haar volledige bevoegdheid. Die is het echter niet met de stap van Nederland eens.

Hierover zegt Helmond is een persbericht: “Ondanks een verschil van inzicht over het proces, is de samenwerking met de medewerkers van Selibon, met de bewoners van Lagun en omgeving en met het Bestuurscollege en de ambtenaren van het Openbaar Lichaam van groot belang. We hebben een gezamenlijk probleem en moeten dat ook gezamenlijk oplossen. De verschillende ministeries staan klaar om daarbij te helpen.” Hij zegt met regelmaat informatie te zullen delen over de voortgang van het traject.