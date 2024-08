DC-ANSP gaat voor 14 miljoen dollar investeren

De Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider gaat een bedrag van ongeveer 14 miljoen dollar investeren in de bouw en inrichting van een nieuw gebouw, grenzend aan haar huidige huisvesting, op Seru Mahuma. Dit heeft directeur Micilia Albertus-Verboom tegen het Antilliaans Dagblad gezegd. De bouw betreft een uitbreiding, en is geen vervanging van het huidige pand. Het is nodig omdat DC-ANSP overgaat op een nieuw luchtverkeersleidingssysteem, waarvoor een grotere huisvesting is vereist.

Voor de bouw kreeg DC-ANSP gisteren de vergunning uitgereikt door VVRP-minister Charles Cooper. De bouw moet aanvangen in 2025. In 2026 zou de nieuwbouw moeten worden opgeleverd en in gebruik genomen moeten worden. De investering zal deels met eigen vermogen worden gefinancierd, en deels met geleend geld, zo schrijft het Antilliaans Dagblad.