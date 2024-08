Minister Veldkamp ondersteunt ‘praktische’ EU-aanpak Venezuela

De Europese Unie kiest voor een ‘praktische benadering’ rond de omstreden uitkomst van de presidentsverkiezingen in Venezuela van 28 juli. Dat heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp gezegd. Dat betekent dat de Europese Unie, in tegenstelling tot Amerika, niet overgaat tot een erkenning van oppositiekandidaat Edmundo González. Dat heeft minister Veldkamp gezegd na afloop van een vergadering met zijn EU-collega’s in Brussel. De Venezolaans oppositieleider Edmundo González was zelf via een videoverbinding aanwezig tijdens de Brusselse vergadering.

“Je kunt gaan erkennen of niet gaan erkennen, maar daarmee neem je een stelling in voor de bühne. Waar het om gaat, is of wij daadwerkelijk in Venezuela een verandering kunnen doorvoeren”, aldus Veldkamp. De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González was zelf via een videoverbinding aanwezig tijdens de Brusselse vergadering en heeft een toelichting gegeven op de situatie in het Zuid-Amerikaanse land.