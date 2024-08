68 Personen hebben hun Nederlandse nationaliteit verloren door extra controle

Op Curaçao hebben in de afgelopen jaren tot nu toe 68 personen hun Nederlandse nationaliteit verloren. Dat is een gevolg van het beleid dat is ingevoerd, waarbij mensen worden gecontroleerd als ze hun paspoort vernieuwen bij Kranshi. Dat heeft minister van Justitie Shalten Hato donderdag gezegd tijdens het zogenaamde Vragenuur in het parlement. Statenlid Ana-Maria Pauletta stelde hierover vragen aan de minister. Volgens haar heeft het beleid in de praktijk tot gevolg dat sommige burgers hun nationaliteit verliezen, terwijl ze al jarenlang op het eiland wonen.

Het beleid is ingesteld naar aanleiding van veel voorkomende fraude met documenten van burgers uit de Dominicaanse Republiek. Volgens Hato is het moeilijk te voorspellen hoeveel mensen nog hun Nederlandse nationaliteit zullen verliezen door de controle.