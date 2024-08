‘Ontwikkelingen rond Monkeypox worden goed in de gaten gehouden’

De afdeling Infectiebestrijding houdt de ontwikkeling van Monkeypox op ons eiland goed in de gaten. Maar er zijn geen gevallen van het apenpokkenvirus op het eiland gesignaleerd. Dat zegt Irálice Jansen tegen Amigoe. Volgens de krant blijft de afdeling Infectiebestrijding, waar Jansen hoofd van is, de situatie goed monitoren. Mpox is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus dat zich voornamelijk manifesteert in Afrika, maar onlangs werden ook in Zweden en Pakistan gevallen gesignaleerd.

Het apenpokkenvirus is een virus dat over het algemeen lichte symptomen veroorzaakt. Daarbij gaat het om koorts, hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen, vermoeidheid en opgezwollen klieren in hals- en liesstreek. Kinderen, zwangere vrouwen en personen met een zwak afweersysteem worden beschouwd als risicogroepen.