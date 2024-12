DCNA ontvangt ruim 1,7 miljoen euro extra van de Postcode Loterij

De Dutch Caribbean Nature Alliance heeft een extra financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij gekregen van 1.7 miljoen euro. Deze bijdrage ontvangen zij boven op de meerjarige bijdrage van 500.000 euro per jaar. Dat is vandaag bekend gemaakt. De extra bijdrage zal worden gebruikt voor de bescherming en het herstel van natuurgebieden in het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk, zoals het herstel van mangrovebossen en land vegetatie.

Dit regionale programma wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de lokale alliantiepartners van DCNA op de zes Nederlands-Caribische eilanden: Aruba Conservation Foundation, CARMABI, STINAPA, Saba Conservation Foundation, St. Eustatius National Parks Foundation (STENAPA) en Nature Foundation Sint Maarten. Het Wereld Natuur Fonds-Nederland (WWF-NL) ondersteunt dit programma met kennis en fondsen.