Meteo: Weekend met zware bewolking en veel buien

Volgens de Meteorologische dienst wordt het vannacht en morgenochtend tijdelijk zwaar bewolkt op het eiland met toenemende kans op plaatselijke buien. Dat komt omdat in het weekend een aankomende storing met uitgebreide bewolking in westelijke richting over onze regio zal trekken. Daardoor is er van tijd tot tijd vrij veel bewolking met enkele plaatselijke regenbuien. De buien kunnen vooral in de komende nacht en ochtend zwaar zijn.

De verwachte maximumtemperatuur is 31 ̊C en de minimumtemperatuur is 26 ̊C zijn. De wind is vooral gedurende zwaardere buien,af en toe vrij krachtig tot krachtig in uitschieters: windkracht 5 tot 6.