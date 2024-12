Hoge Raad bevestigt uitspraak in voordeel van Wijnmakerij Curaçao

In een langlopende juridische strijd heeft de Hoge Raad vandaag uitspraak gedaan in het voordeel van Wijnmakerij Curaçao. Het cassatieberoep van Curaçao Airport Holding tegen een eerdere uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is daarmee verworpen. Hiermee blijft het oordeel van het Hof van kracht, dat Curaçao Airport Holding verplicht is om alle geleden schade van Wijnmakerij Curaçao te vergoeden. De zaak, die al sinds 2017 loopt, betrof een geschil rondom het gedwongen staken van de activiteiten van Curacao Winery op Hato. Roelof Visscher van het bedrijf is heel blij met de uitspraak.

Deze activiteiten omvatten onder meer een wijngaard, een wijnmakerij, rondleidingen en een ‘bed and breakfast’. Het Hof oordeelde in januari 2023 dat Curaçao Airport Holding (CAH) verantwoordelijk was voor de schade die voortkwam uit deze beëindiging. Het bedrijf besloot in cassatie te gaan, maar de Hoge Raad heeft deze klachten vandaag ongegrond verklaard. Uit het arrest kan worden geconcludeerd dat de Hoge Raad in de eerdere uitspraak geen juridische fouten ziet die vernietiging rechtvaardigen. Daarnaast heeft de Hoge Raad CAH veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van 3.057,- euro vermeerderd met wettelijke rente.