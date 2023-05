Deel Oostpunt voor 71 miljoen aan Vidanova verkocht

Vidanova blijkt de koper van Oostpunt te zijn. De lokale financiële instelling heeft ruim 71 miljoen neergelegd voor ruim duizend hectare grond. Dat blijkt uit het kadasterregister. Het terrein wordt ontwikkeld door de Vidanova Eastpoint Development bv. Deze is in april opgericht door de bank en pensioenfonds. De plannen van de projectontwikkelaar zijn nog niet bekendgemaakt. Het verkochte terrein mag in ieder geval ontwikkeld worden voor toerisme en woningbouw, en beslaat een kwart van heel Oostpunt.