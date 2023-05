Drugsvangst van 500 kilo marihuana

Marineschip Zr. Ms. Groningen heeft in de nacht van maandag op dinsdag drugs onderschept. Het gaat om 500 kilo marihuana. Het defensieschip was nog geen 24 uur onderweg met zijn patrouille toen de Kustwacht een verdachte go-fast meldde. Met het lanceren van de twee snelle boten van de Groningen werd de go-fast tot stoppen gebracht. De vier smokkelaars gaven zich direct over. De verdachten en de drugs zijn overgedragen aan de Kustwacht. De verdovende middelen zijn al vernietigd.

De Groningen is vanaf mei als stationsschip actief in het Caribisch Gebied en combineert counter drugsoperaties met het ondersteunen van de Kustwacht en het bieden van humanitaire hulp.