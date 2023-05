SER-advies wetsvoorstel basisbetaalrekening naar minister

De SER heeft gisteren advies uitgebracht aan de minister van Financiën over de landsverordening basisbetaalrekening. Deze wet moet de toegang van consumenten tot veilige, betaalbare en betrouwbare digitale betaaldiensten verbeteren. Dat betekent dat iedereen ongeacht inkomen, sociale status of andere persoonlijke omstandigheden een basisbetaalrekening moet kunnen openen. Het adviesorgaan is ervan overtuigd dat het wetsvoorstel een positieve impact zal hebben op de sociaaleconomische situatie van het land. Daarom roept de SER de betrokken partijen op om de aanbevelingen over te nemen bij het opstellen van definitieve wetgeving. Het adviesrapport wordt nu ter beschikking gesteld aan zowel de minister van Financiën als aan de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het verdere wetgevingsproces.