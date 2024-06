Deel van personeel TeleCuraçao legt werk neer

Een deel van de werknemers van TeleCuraçao heeft het werk neergelegd. Gisteravond verscheen een melding op het scherm waarin wordt gesteld dat vanwege interne arbeidskwesties de programmering van TeleCuraçao wordt aangepast. In het verleden was er ook ontevredenheid. De vakbond van de werknemers, ABVO, heeft toen aan tafel gezeten met de leiding en een protocol afgesproken over betaling van indexering en vakantiegeld. Nu het tijd is voor de betaling hiervan, heeft het management de werknemers laten weten dat er geen geld is.

In een verklaring aan EXTRA bevestigt Marlon Manuela van ABVO dat de werknemers van TeleCuraçao actie hebben ondernomen omdat het management hen veel geld verschuldigd is. Het management moet hen vakantiegeld, een deel van de indexering en gratificaties betalen. Vorig jaar werd er een protocol ondertekend om de situatie in de eerste zes maanden van dit jaar aan te pakken, maar het management heeft dit niet nagekomen, aldus Manuela.