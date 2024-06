Verschillende media melden: Statenlid Calmes is vanochtend gearresteerd

Verschillende media melden vanochtend dat Statenlid Rennox Calmes is gearresteerd in zijn huis in de wijk Amerikanenkamp. Calmes zou worden verdacht van fraude met de betalingen van fractiemedewerkers in het parlement, maar de reden voor de arrestatie is nog niet bevestigd door de politie. Calmes is het enige Statenlid voor de partij Trabou pa Kòrsou. Hij is voormalig politieagent.

Calmes kwam twee jaar geleden in het nieuws vanwege zijn weigering om Nederlands te spreken tijdens een vergadering van het Interparlementair Koninkrijksoverleg in Nederland. Hij wilde dat er een tolk kwam om zijn woorden van het Papiaments naar het Nederlands te vertalen. Die stellingname leidde tot veel reacties.