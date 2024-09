Defensie helpt bij wateroverlast

Curaçao had zaterdagnacht en zondag overdag te maken met hevige onweers- en regenbuien. Dat heeft verschillende problemen veroorzaakt op het eiland, vooral in Banda’bou. De Compagnie in de West is ingezet om de lokale bevolking te helpen, ze kregen de opdracht om het Korps Politie Curaçao en het Rode Kruis te ondersteunen. Zo hebben ze een minder valide man uit zijn huis geholpen en verplaatst, zijn woning was ondergelopen en niet meer bereikbaar voor de ambulance. Daarnaast hebben de luchtmobielers automobilisten geholpen om hun voertuigen weer op de weg te krijgen.

Het verlenen van bijstand aan de lokale autoriteiten is een van de drie hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied.