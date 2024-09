Parlement praat over huurovereenkomst voor raffinaderij

Het parlement van Curaçao praat morgen in een Centrale Commissie-vergadering over de overeenkomst voor een periode van dertig jaar tussen de verhuurder van de raffinaderij, Refineria di Kòrsou, en het bedrijf Oryx Midstream. Zowel minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas als de directie van Refineria di Kòrsou zijn daarvoor uitgenodigd. Nadat de overeenkomst eerder dit jaar was getekend, zijn er veel vragen opgekomen. Vooral bij de vakbonden, die vrezen dat ondanks tal van toezeggingen de raffinaderij nooit meer zal functioneren zoals het ooit actief was.

De vakbonden willen hierover uitleg van de regerng. En ook over de vraag of er nog olieraffinage in de toekomst plaats gaat vinden. Op woensdag praat het parlement verder over het eindverslag van de enquête-commissie over de bouw van het nieuwe ziekenhuis. De vergadering hierover begon anderhalve week geleden, maar duurde toen niet lang. Dat kwam vooral doordat op dezelfde dag de PNP uit de coalitie stapte. Die vergadering wordt woensdag voortgezet.