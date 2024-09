Team van Nationale Ombudsman komt naar Bonaire

Van 3 tot en met 7 september is het team van de Nationale Ombudsman op Bonaire voor gratis spreekuren. Inwoners die problemen hebben met een overheidsinstantie kunnen hier terecht met hun klacht. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om klachten over het Openbaar Lichaam, de Belastingdienst of de politie. Ook alle mensen die vragen hebben, of klachten, voor de Kinderombudsman kunnen naar het gratis spreekuur komen.

De spreekuren zijn dinsdag en zaterdag van 9 tot 11 uur ’s ochtends bij Jong Bonaire, woensdag van half 3 tot half 5 bij Fundashon Cocari in Rincon, donderdag van 9 tot 11 uur ’s ochtends bij Plasa Chiki Goeloe. Bij alle spreekuren kan Nederlands, Papiaments, Engels of Spaans worden gesproken.