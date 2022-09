Defensie paraat voor storm Fiona

Vanavond zal de tropische storm Fiona goed merkbaar zijn op de Bovenwindse eilanden. Defensie is gevraagd militaire bijstand te verlenen op Saba en Sint Eustatius. De eilanden verwachten veel regen en harde windstoten. De kans op schade en hinder is daardoor groot. Op Saba helpen de mariniers bij het opruimen van terreinen en het vrijmaken van wegen. Ook kunnen ze kleine herstelwerkzaamheden uitvoeren, zowel voor als na de stormpassage. Op Sint Eustatius wordt er mogelijke noodhulp geboden. Bovendien levert Defensie een adviseur voor de rampenstaf om de samenwerking tussen de lokale autoriteiten en Defensie soepel te laten verlopen. Op Sint Maarten is er op dit moment nog geen concrete behoefte aan militaire bijstand. De militairen waren vanwege een training al op de eilanden.