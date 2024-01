Definitieve uitslag verkiezingen Sint Maarten bekend

Bijna een week na de parlementsverkiezingen op Sint Maarten, die werden gehouden op 11 januari, kon er donderdag een definitieve uitslag worden gepresenteerd. Dit was mogelijk nadat in de afgelopen drie dagen alle stemmen meerdere keren zijn herteld en er via sociale media kon worden meegekeken welke stembiljetten ongeldig zijn verklaard. De zetelverdeling is door de hertelling niet veranderd.

Dat betekent dat National Alliance vier zetels heeft, UP drie zetels en de partijen NOW, PFP, URSM en DP elk twee zetels. In Sint Maarten bestaat het systeem dat degene met de meeste stemmen op de lijst het parlement in gaat. Dat betekent dat voor de UP lijsttrekker Rolando Brison buiten het parlement valt en de nummer 2, 6 en 23 volksvertegenwoordiger mogen worden.