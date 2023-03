Democraat grootste partij op Bonaire

Oppositiepartij Partido Demokrat heeft de eilandsraadsverkiezingen op Bonaire gewonnen. De partij van Clark Abraham kreeg 4004 stemmen en was daarmee de grootste partij. De partij behoudt haar drie zetels. De Union Patriótiko Boneriano (UPB) was de tweede grootste partij met 2903 stemmen en ging van twee naar drie zetels. De MPB met de kersverse partijleider Hennyson Thielman is de derde grootste partij en verliest een zetel. Nieuwkomer M21 behaalde een zetel. In totaal zijn er negen zetels te verdelen op Bonaire. De opkomst was lager dan bij de vorige verkiezingen, met 64,4 procent. Ook op Saba en Sint Eustatius waren er verkiezingen voor de eilandsraad. Bovendien konden de BES-eilanden voor het eerst stemmen op een kiescollege voor de Eerste Kamer.