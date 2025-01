Demonstratie op Curaçao tegen herbenoeming Maduro

Vandaag is de dag waarop Venezuela een nieuw presidentieel mandaat inluidt voor de komende zes jaar. Internationale organisaties uiten diepe bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in het land. Gisteren organiseerden Venezolanen in verschillende landen protesten en demonstraties om te voorkomen dat Nicolás Maduro wordt beëdigd. Democratische leiders riepen op tot manifestaties om transparantie en respect voor de burgerlijke en politieke rechten van de bevolking te eisen. Ook op Curaçao was dit het geval, waar Venezolanen zich verenigden en protesteerden op het Wilhelminaplein tegen de intenties van Maduro om verder te gaan als president van Venezuela.

De oppositieleiders in deze zaak, María Corina Machado (zie foto) en González Urrutia, krijgen steun van veel grote landen, waaronder de Verenigde Staten, die hun acties ondersteunen om een nieuw mandaat van Maduro, dat volgens hen niet legitiem is, te voorkomen. Gisteren werd de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado in Caracas gearresteerd, waarna zij later online verscheen om te verklaren dat ze in orde is, veilig is en toevoegde: “Venezuela zal worden bevrijd.” Latijns-Amerikaanse leiders en andere landen hebben internationaal haar arrestatie veroordeeld en haar vrijlating geëist. Oppositieleider González Urrutia, die in Spanje in asiel verblijft, heeft zijn wens uitgesproken om terug te keren naar Venezuela en het presidentschap van het land op zich te nemen.