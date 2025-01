CASHA lanceert nieuwe website

Vereniging voor lokale ondernemers CASHA heeft gisteren een nieuwe website gelanceerd onder de naam travel2curaçao.com. Het platform biedt reizigers de mogelijkheid om te boeken bij lokale ondernemers, zonder dat deze commissie hoeven te betalen. CASHA benadrukt dat Travel 2 Curaçao meer is dan een boekingsplatform; het is een initiatief dat lokale bedrijven ondersteunt en toeristen toegang geeft tot authentieke ervaringen op het eiland. De website is een maand live. Het is al meer dan 10.000 keer bezocht en ook zijn er verschillende boekingsaanvragen ontvangen, zo werd gisteren bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsborrel van de organisatie.

CASHA is trots op haar groeiende netwerk van maar liefst 100 leden, waaronder autoverhuurbedrijven, duikscholen, restaurants en transportbedrijven. CASHA is een vereniging die lokale ondernemers op Curaçao ondersteunt en toeristen helpt om het eiland op een authentieke manier te ontdekken. Door samenwerkingen te bevorderen en innovatieve oplossingen te bieden, draagt CASHA bij aan een duurzame en inclusieve toeristische sector op Curaçao.